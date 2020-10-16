Canpolat'tan gençlere destek

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde başlatılan çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Canpolat, Süleymaniye Mahallesi'ndeki gençlere yönelik açılacak olan spor salonunun hazırlıklarını yerinde inceledi. Judo, tekvando ve diğer birçok spor branşına yönelik hizmet verecek olan spor salonunda açılış öncesi son hazırlıklar sürüyor.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Süleymaniye Mahallemizde bir havuzumuz bulunuyordu. Havuzumuzun alt katını şuan spor salonuna çevirmiş bulunmaktayız. Mevcut eksikliklerin birçoğu tamamlanmış durumda. Amacımız ve hedefimiz burada judo, tekvando ve diğer branşlarda öğrenciler yetiştirmek. Bu manada mahalledeki gençleri sportif faaliyetler noktasında geleceğe taşımak adına sağlıklı bir gençlik yetişmesi adına Haliliye Belediyesi olarak şehrin muhtelif yerlerinde bu tip salonlar açıyoruz. Her alanda olduğu gibi spor alanında da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bu salonumuz hazır inşallah gençlerle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.