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Çarptığı motosikletteki yaralıları bırakıp kaçtı

Şanlıurfa’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralanırken, sürücü olay yerindeki yaralıları bırakıp kaçtı.

Şanlıurfa'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralanırken, sürücü olay yerindeki yaralıları bırakıp kaçtı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki 63 AAE 316 plakalı motosiklete aynı yönde giden bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki sürücü ve 1 kişi yola savrularak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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