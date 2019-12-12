Çarşı esnafı AVM'lerin gölgesinde kaldı

Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde yer alan ucuzluk çarşısı esnafı, eskisi gibi rağbet göremediklerini, AVM'lerin gölgesinde kaldıklarını söyledi.

Haşimiye Çarşısı'nda bulunan ucuzluk pazarında kışlık elbiseler satan esnaf, bir zamanlar turistlerin en uğrak yeri olan çarşının şimdilerde alışveriş merkezindeki (AVM) mağazaların gölgesinde kaldığını ifade etti. Çarşıyı genelde düşük gelirlilerin tercih ettiğini dile getiren esnaflar, geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Çarşıdan kıyafet alan Hacı Ahmet Tütüncü, soğuk hava nedneiyle kışlık kıyafet satın almak için geldiğini söyledi.

“Eskiden bu çarşı turistlerden geçilmiyordu”

26 yılık esnaf olan Mehmet Ali Polat, “Kışlık zamanı geldi. Yelek, ceket, mont ve kadife pantolon gibi giysiler satıyoruz. İşlerimiz kış olmasına rağmen satışlarımız idare ediyor. Çok şükür, geçimimizi sağlıyoruz. 26 senedir bu çarşıda esnafım, eskisi gibi vatandaşlar gelip bu çarşıda alışveriş yapmıyorlar. Eskiden bu tarihi çarşı turistlerden, kalabalıktan geçilmiyordu. Şimdi ise bu çarşının dükkanlarında yar bir kişi ya da 2 kişi var. Son zamanlarda AVM mağazaları artınca, insanlar gidip marka kıyafetler alıyor. Fakir fukara gariban insanlar gelip burada alışveriş yapıyor. Bu çarşıda kazaklar 10 ila 50 lira arasında fiyatı değişiyor. Büyük mağazalarda marka denildiği için kazaklar 50 ila 150 lira arasında değişiyor” diye konuştu.