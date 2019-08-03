Çay hırsızlığına 3 gözaltı

Şanlıurfa'da minibüsten 14 paket çay çalan 2 kişi ile çay paketlerini hırsızlardan satın alan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde bir minibüsten 14 paket çay çalındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, araçtan meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili S.A. ve A.E. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Söz konusu araçtan çalınan 14 paket çay B.K. isimli şahısta ele geçirildi. B.K.'ya da ‘suç eşyası satın almak' suçundan işlem yapılara gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.