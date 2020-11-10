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Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada

Şanlıurfa’da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kameraya yansıdı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesindeki Narlıdere Köprülü Kavşağında meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 M 4039 plakalı çekici ile 01 ABS 152 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki aracın da köprüden düşmesi sonucu aralarında sürücülerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Akceylan (28) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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