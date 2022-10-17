Çelik'ten Siverek'te yaşanan olaylara tepki

Şanlıurfa'da Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik, Siverek Belediyespor maçı sonrası yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Bölgesel Amatör lig (BAL) 2. Grupta Siverek Belediyespor sahasında Viranşehir Belediyespor'u konuk etti. Çok sayıda seyircinin izlediği maçı ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı. Gol öncesi de bazı taraftarların sahaya girip hakeme tehditler savurduğu görülürken, Karşılaşmanın 87. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol sonrası çok sayıda seyirci ve yönetici sahaya girerek, olayların çıkmasına neden oldu. Siverek Belediyespor ile Viranşehir Belediyespor arasında Firkan Tüysüz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı. Maç esnasında ev sahibi takım taraftarları sahaya girerek orta hakeme tehditler savurdu. Sahaya atlayan taraftar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Bir süre duraksayan karşılaşma, daha sonra yeniden kaldığı yerden devam etti. Maç sonunda Viranşehir Belediyespor kafilesi, çıkan olaylar nedeniyle yaklaşık 1 saat sahada mahsur kaldı.

Maçtan sonrası açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik, Siverek'te oynanan karşılaşmanın maçtan ziyade adeta arbede maçı olduğunu belirterek, Siverek Belediyespor yöneticileri, taraftarıyla bir olup kendilerine futbol oynatmadıklarını belirterek, böylesi futbol ikliminin olmadığı bir ortamda futboldan bahsetmenin anlamsız ve saçma olduğunu söyledi. Çelik, stada girdikleri andan itibaren Siverek Belediyespor taraftarları ve yöneticilerinin 90 dakika boyunca küfür ve hakaretlerine maruz kaldıklarını ifade ederek, “Bu Siverek'e yakışmayan hareketlerdir. Biz bunları hak edecek bir şey yapmadık. Gelelim maça, hakeme, seyirciye, kalecimize saldırmaya çalışıldı. Bu durumun futbolla alakası yoktur. Bu maçın oynanmaması gerekiyordu ve sonuçta maç bir şekilde kendi aleyhimize yönelik bitirildi” dedi.

Çelik, Siverek Belediyespor yöneticileri ve saha görevlileri, maç sonu ise soyunma odasının suyunu keserek, futbolcuların duş almalarını engellemeye kadar ileri gittiklerini kaydetti. Siverek'te hiç iyi ağırlanmadıklarını sözlerine ekleyen Çelik, oynanan oyunlara rağmen takımlarının ligi Siverek'in üstünde bitirip, 3. lige çıkacağının altını çizdi. Yaşanan olaylardan sonra Viranşehir Belediyespor kafilesinin de yaklaşık 1 saat sahada mahsur kaldıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.