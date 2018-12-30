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Cenaze yolunda zincirleme kaza

Şanlıurfa’nin Viranşehir ilçesinden Mardin’in Derik ilçesine cenaze götüren konvoyda kaza meydana geldi.

Şanlıurfa'nin Viranşehir ilçesinden Mardin'in Derik ilçesine cenaze götüren konvoyda kaza meydana geldi. Toplam 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin arasında yaşandı. Özkan ailesinin cenazesini taşıyan konvoy, Üçyol mevkisinde kaza yaptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar üst üste bindi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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