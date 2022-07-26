Cep telefonu hırsızı, küçük çocuğu gözyaşlarına boğdu

Şanlıurfa'da bulunan telefon pasajında, gündüz saatlerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı. İşyerine babasının yerine baktığı sırada telefonu çaldıran çocuk üzüntüden gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan telefon pasajında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir hırsız, öğle saatlerinde cep telefonu satışı yapılan bir işyerine girdi. Müşteri gibi içeri giren hırsız, içerideki tezgahtar çocukla sohbet ederek telefon çeşitlerini inceledi. Küçük çocuğun elindeki telefonla oyun oynamasını fırsat bilen hırsız, 4 bin 200 TL değerindeki telefonu masadan alarak dışarı çıktı. Telefonla konuşuyormuş gibi dışarı çıkan hırsız, daha sonra hızlı adımlarla uzaklaşarak izini kaybettirdi. Bir süre sonra hırsızın ve telefonun olmadığını fark eden çocuk, dışarı çıkarak hırsızı aradı. Hırsızı bulmayan çocuk durumu babasına bildirdi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Bir süre hırsızı ve telefonu arayan Yusuf Efe Ağaoğlu, telefonun çalındığını fark ederek, gözyaşlarına boğuldu. İşyeri sahibi Ali Ağaoğlu ve oğlu Yusuf Efe, hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Babasına yardım için işyerine bakan Yusuf Efe Ağaoğlu, “Bir adam geldi, elinde döğme falan vardı. İki adet telefon istedi, ben de çıkartıp önüne indirdim. Sonra ona fiyatları söyledim o da ben bunu istemiyorum, dedi. Bir tane telefonu kaldırdım, bir tanede masada kaldı. O da telefonla konuşuyor gibi yaptı ve dışarı çıktı. Daha sonra geri geldi. Sonra eline telefonu aldı. Yine telefonla konuşuyor gibi yapıp o arada telefonu çalarak dışarı çıktı. Babam burada olmadığı için gözyaşlarına boğuldum. Babamı aradım, babamla ben durumu polise bildirdik ve hırsızdan şikayetçi olduk” dedi.

“Oğlumun ağlayışını görmem içimi parçaladı”

İşyeri sahibi Ali Ağaoğlu ise, “Ben geçen hafta burada değildim. Çocuğu telefon dükkanında bırakmıştım. Sonradan geldiğimde telefonun olmadığını görünce kamera kayıtlarına baktık. Bir şahsın telefonu çaldığını gördük. Bizi mağdur etti ve çocuğumuzun psikolojisi de iyi değil. Onun için şikayetçiyiz. Çocuk bu hırsızlık olayının etkisinde kaldı. Görüntüler elimizde var. Görüntüleri emniyetle paylaştık. Bu hırsızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Başkalarının da canını yakmasını istemiyoruz. Konu küçük bir telefon olayı değil. Bugün telefon çalan yarın banka soyar. Bunun için gereken önlemin alınmasını istiyorum. Bu konu dolayısıyla çok üzüldüm. Telefondan ziyade oğlumun ağlayışını görmem içimi parçaladı. Bu hırsızın bu durumun bedelini ödemesini istiyorum. Yakalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.