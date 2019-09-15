Çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe açıldı

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği Çevik Kuvvet kavşağında yolun asfaltlanması ile birlikte trafik akışı sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Ankara ziyaretlerinde başlattığı girişimler neticesinde Çevik Kuvvet Köprülü kavşağında çalışmalar geçtiğimiz günlerde hızlandı. Geçtiğimiz günlerde alanda incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül, yolun trafiğe bu ay içinde açılacağının müjdesini vermişti.

Alanda Büyükşehir Belediyesi teknik kadroları ve yüklenici firma yetkilileri ile incelemelerde bulunan Başkan Vekili Cihan Canbeyli, “ Daha önceden söz verdiğimiz gibi okulların açılması ile birlikte Çevik Kuvvet Kavşağımızı açacağımızı belirtmiştik. Bu gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün, büyükşehir belediye çalışanlarımızın ve Yüklenici firmamızın yoğun çalışmaları neticesinde bu gün bu yolu açmış bulunmaktayız. İnşallah dönüş yolunu da ilerleyen günlerde trafiğe açacağız, Şanlıurfalılara hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan yolun trafiğe açılması vatandaşların memnuniyetini kazanırken, proje daha önce belirlendiği şekilde yapım çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.