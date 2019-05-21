İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevre temizlik vergisinin ilk taksidi için son ödeme 31 Mayıs

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 2019 Yılı Emlak, İlan-Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi 1.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2019 Yılı Emlak, İlan-Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu duyuruldu.


Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler birimi tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı Emlak, İlan- Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemelerinde 31 Mayıs'ın son gün olduğunu hatırlatılarak, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması istendi.


Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için 31 Mayıs'a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki veznelerden veya Ahmet Bahçivan İş Merkezi altındaki vezneden ödemelerini yapabileceği de belirtildi.


Ayrıca açıklamada internetten ödeme yapmak isteyen mükellefler ise “https://webportal.haliliye.bel.tr” adresinden ‘T.C. Kimlik No ile Tahsilat' bölümünden ödeme gerçekleştirebileceği duyuruldu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.