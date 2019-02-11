Çevreye duyarlı uygulama protokolü imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Çevre bilinci eğitimi, sıfır atık ve okullardaki çevre düzenlemeleri' ile ilgili protokol imzalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de okul çağındaki çocuklara çevre sevgisi ve korunmasına yönelik çalışmalar düzenliyor. Çalışmalar ile birlikte geri dönüşümün önemi sağlanırken hem de çocuklara çevreyi kirletmemeleri öğretiliyor. Ülke ekonomisine de katkı sağlayacak proje Şanlıurfa genelinde 2 bin 400 okulda toplamda 800 bine yakın öğrenciyi kapsayacak.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan tarafından imzalanan protokol çerçevesinde çevreyi korumanın ve geri dönüşümün ülke ekonomisine katacağı desteğinin önemine değinildi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesinin çevreye verdiği duyarlığa dikkat çekti. Çiftçi, “Büyükşehir belediyemiz ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda uygulanmak üzere çevre bilinci eğitimi verilmek üzere yapılacak olan protokol sebebi ile buradayız. Gençlerimizi ve çevreyi önemsiyoruz, bunun içinde 13 ilçemizdeki tüm okullarımızda çevre mühendislerimiz tarafından hem eğitimlerin verilmesi ve aynı şekilde okullarımızda bir takım kampanyalar çerçevesinde çevreye zarar veren atığın yerinde ayrıştırmak sureti ile pil ve benzeri unsurların toplanmasına yönelik çalışma başlattık. Çocuklarımıza küçük yaşlarda çevre duyarlılığını öğretmiş oluyoruz hem de onların bu kampanya ya katılmak sureti ile bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Yine okullarımızın çevre düzenlemeleri anlamında okulu çevreleyen duvarlarda çocuklar ile birlikte boyanarak güzel hale gelmesini kent estetiği olarak önemsiyoruz” dedi.

“Çevreyi koruyarak gelecek nesillere aktarmamız lazım”

Büyükşehir Belediyesi olarak milli eğitim il müdürlüğü ile her zaman ortak çalışmalara imza attıklarını belirten Çiftçi, “Şanlıurfa nüfusunun menbası okullarımızdır, mahallede yaşayan tüm çocuklarımız ve gençlerimizin hemen hemen her gün olduğu yer okullardır. Bizlerde bu güne kadar tüm projelerde milli eğitim il müdürlüğümüz ile birlikte gayet uyumlu bir şekilde ve toplum yararına fayda sağlayabilen projelere imza attık. Bugünde çevrenin eğitimine korunmasına ve yine geri dönüşümü sağlayabilecek bir proje. Aynı şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir proje ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlanılan ve özellikle çevreyi koruma altına alacak sıfır atık dediğimiz hiçbir zaman çevreye zarar vermeyecek atıkların tümünün bertaraf edilmesi sureti ile devamı niteliğindedir. Ben milli eğitim il müdürlüğümüze ve Büyükşehir Belediyemizin çevre koruma mühendislerine teşekkür ediyorum, Allah hayırlı uğurlu etsin” ifadelerini kulandı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise destek olan kurumlara teşekkür ederek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.