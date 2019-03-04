Çeyiz merasiminde baba oğlunu vurdu

Şanlıurfa'da bir yakının çeyiz merasimi sırasında havaya ateş açan baba, kazara oğlunu vurdu. Göğsüne kurşun isabet eden genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Eyyübiye ilçesine bağlı Şıkmahsut Mahallesi'nde meydana geldi. Su tesisatçısı İsa Bağış (39), ailesiyle birlikte yakınının düğününe katıldı. İsa Bağış, çeyiz getirildiği sırada üzerindeki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla havaya birkaç el ateş açtı. Bir süre sonra tabancasında kurşun kalıp kalmadığını kontrol eden İsa Bağış, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun İsa Bağış'ın sol elini sıyırdıktan sonra yanındaki oğlu Mehmet Fatih'in (17) göğsüne isabet etti. Baba ve oğlunu kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih Bağış, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kurşunun elini sıyırmasıyla hafif yaralanan İsa Bağış ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet Fatih Bağış'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, ifadesi alınan baba sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.