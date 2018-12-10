Ceylanlar 3 puana 3 golle uzandı

Ceylanpınar Belediye spor, ligin 10'uncu haftasında karşılaştığı Birecik Belediye spor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ceylanpınar Belediyespor, Süper Amatör Ligi'nin 10'uncu haftasında kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde Birecik Belediye spor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan ve 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Ceylanlar maçtan 3-0 galibiyetle ayrılmayı bildi.

Ceylanpınar Belediye spor Birecik ekibi karşısında aldığı 3 puanla puanını 13'e çıkardı ve ligde 5'inci sırada yer aldı. Öte yandan Ceylanpınar Belediye spor ligin 11'nci haftasını fikstür gereği bay geçecek.

Galibiyeti Ceylanpınar halkına armağan etti

Ceylanpınar Belediyespor Teknik Direktörü Ferhan Çelik, galibiyeti ilçe halkına armağan ettiklerini ifade etti. Çelik, "Bu haftaki maçımızda ligin güçlü ekiplerinden Birecik Belediye spor'u konuk ettik. Güçlü rakibimize 3-0 üstünlük sağlayarak hanemize 3 puanı yazdırdık. Birkaç günlük iznin ardından çalışmalara başlayacağız. Bu maçta bizlere yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu önemli galibiyeti Ceylanpınar halkına armağan ediyoruz" dedi.