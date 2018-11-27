Ceylanlar'dan çifte galibiyet sevinci

Ceylanpınar Belediyespor rakibi Viranşehirspor'u 3-1, Ceylanpınar Bedensel Engeliler Spor Kulübü ise Antalya Asat Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nü 72-46 yenerek ilçeye çifte galibiyet yaşattı.

Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor kulüpleri Ceylanpınar Belediyespor ve Ceylanpınar Bedensel Engeliler Spor Kulübü çıktıkları karşılaşmalardan galibiyet alarak ilçeye çifte galibiyet sevinci yaşattı.

Ceylanpınar Belediyespor ligin yeni haftasında Viranşehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın kontrolünü eline alan Ceylanpınar Belediyespor 3 puana 3 golle uzandı. Ceylanpınar Belediyespor maçtan 3-1 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırmış oldu.

Ceylanpınar Bedensel Engeliler Spor Kulübü'nün yükselişi ise devam ediyor. Antalya Asat Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nü ağırlayan Ceylanpınar Bedensel Engeliler Spor Kulübü spor deyimiyle adeta parkeyi rakibine dar etti. Engelsiz Ceylanlar, sahadan 72 - 46 gibi net bir skorla ayrılarak galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.