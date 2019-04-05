Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak mazbatasını aldı

31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ceylanpınar Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Aksak mazbatasını aldı. Aksak'ın mazbatasını ilk günden beri ilçeden ayrılmayan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdülkerim Gök'ün elinden aldı. Gök, “İlahi adalet tecelli etti, bugünleri bize gösteren Rabbime hamd olsun. Teşekkürler Ceylanpınar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla birlikte belediyeye geldi

Belediye Balkonunda vatandaşlara selamlama konuşması yapan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdülkerim Gök de seçimlerde gece gündüz demeden koşuşturan herkese teşekkür ederek, "Ceylanpınar'da ak belediyeciliği, gönül belediyeciliğini halkımızla tanıştıracağız. Ceylanpınar'ı hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak da, Ceylanpınar'ın 1 Nisan itibari ile yeni bir çığır açtığını belirterek, "Ceylanpınar'ın tamamı benim kardeşimdir, ailemdir. Desteklerini bizlerden esirgemeyen bütün Ceylanpınarlılara teşekkür ediyorum. Seçimi kazandık, asıl iş şimdi başlıyor. Bizim hizmete susamış köylerimiz ve mahallelerimiz var. Verdiğimiz sözleri inşallah bir bir yerine getireceğiz. Adaletli bir şekilde davranacağım. Memuruma, işçime ve insanıma sahip çıkacağım. Tevazu, samimiyet ve gayretle biz bu işe girdik. Bütün hizmetlerde el ele vereceğiz ve sokak sokak dolaşacağız." diye konuştu.

Belediye işinin ekip işi olduğunu ifade eden Başkan Aksak, "Bizimle uyumlu çalışabilecek insanlarla çalışacağız. Benimle yürüyen bana ayak uydurmak zorundadır. Belediye personeli ağa değildir bu milletin hizmetkarıdır. Bu millete yanlış yapanı kesinlikle yanımda tutmak. Biz hizmete geliyoruz. Var gücümüzle çalışacağız. Bu millete biz efendi olmaya gelmedik. Bu millete hizmetkar olmaya geldik. Eğer ben hizmetkarsam benim personelim de hizmetkardır" şeklinde konuştu.

"Geçmişte Ceylanpınar'da çok yanlışlar yapıldı. Biz o yanlışları telafi etmeye geliyoruz. Kırılan kalpleri almaya geliyoruz." diye Başkan Aksak, "Bundan sonra iftiralarla insanları içeri attırma devri bitti. Size kimse tepeden bakamayacak. Benim memurum vatandaşımı gördüğünde önünü ilikleyecek. Bizim siyasi anlayışımız, milleti yaşat ki devlet yaşasın. Biz milletimizle devletimizle bütünleşeceğiz. Biz devletin gücünüz millete zulmetmek için değil devlet ile milleti birleştirmek için kullanacağız" dedi.

Vatandaşlardan sabır beklediğini dile getiren Başkan Aksak, "İnşallah çok kısa zamanda Ceylanpınar'ımıza Güneydoğu'nun parlayan yıldızı yapacağız. Ceylanpınar örnek ilçe olacak. Çünkü biz 72 milletiz" diye konuştu.

İlçede haksız yere, iftiralarla mağdur edilen vatandaşların olduğunu da dile getiren Başkan Aksak, "Mağdur edilen insanlarımız var. Mağdur olan kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidereceğiz. Sebepsiz yere, iftiralarla, işinden gücünden edilen kardeşlerimizi araştıracağız. Var gücümüzle o insanlarımızı tekrar işlerine geri almak için elimden geleni yapacağım. Mazlumlarımıza sahip çıkacağız. Kesinlikle torpil dönemi bitmiştir. Bir kişiyi işe alacağım zaman bizzat kendim araştıracağım ve yüzde yüz emin olduğum bir kardeşimi işe alacağım. Bizim siyaset anlayışımız insan merkezli olacaktır. Ceylanpınarlılar hak ettiği yere gelecektir" ifadelerini kullandı.