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Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın mazbatası iptal edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası iptal edildi.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası, 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle aldığı 2 yıl 9 aylık ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. YSK tarafından alınan karar sonrası yeni belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçileceği öğrenildi.

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