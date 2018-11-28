Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Belediye araç filosuna tam donanımlı bir çöp kamyonu daha ekledi.

Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin her mahalleye eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla yeni araç kazandırıldı. Belediyenin mevcut araç parkına dahil edilen bir çöp aracının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi. Türk bayrakları ile süslenen sulama aracı, eskort eşliğinde ilçe merkezinde şehir turu attı.

"Hedef daha güzel Ceylanpınar"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, amaçlarının daha güzel ve temiz Ceylanpınar olduğunu ifade etti. Daşkıran, "31 Mart 2014 tarihi itibariyle yönetimi devraldığımız gün toplamda faal 25 araç ve 7'de hurdaya ayrılmış araç vardı. Kısaca belediyeyi devraldığımızda 32 tane araç vardı. Bugün getirilen ve 500 bin liralık tam donanımlı çöp kamyonu ile beraber büyük araç sayımız 43'e çıkarıldı. 43 aracın da değeri eski parayla 60 trilyon 27 milyar değerindedir. Bu kazanımlar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın girişimleri sonucunda kazandırıldı. Biz Ceylanpınar için Başkanımız Menderes Atilla öncülüğünde ne yapsak azdır. Artık kırsaldan da gelecek taleplere de kolayca cevap vereceğiz. Güçlendirilmiş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet sunabileceğiz. Uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Hedefimiz daha temiz ve güzel bir Ceylanpınar ve her şey Ceylanpınar için, yeni aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.