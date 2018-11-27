Ceylanpınar Belediyesi Kadına Şiddete "Hayır" Dedi

Ceylanpınar Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlara yönelik şiddete "hayır" denildi.

Ceylanpınar Belediyesi, tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü unutmadı. Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi'nde kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe kadınların yanı sıra Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Ceylanpınar KADEM Temsilciliği, STK ve dernekler katılım gösterdi.

Ceylanpınar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Ergün Kardaş tarafından verilen seminerde kadınlara, "kadın hakları, kadına yönelik şiddetten korunma yolları, iletişim ve aile içi iletişim" gibi konular anlatıldı. Öte yandan etkinliğe katılım sağlayan kadınlara Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun tarafından sertifika verildi. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, kadına şiddetin vatana ihanetle eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Altun, "Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlemiş olduğu kadına yönelik şiddete hayır eğitiminin Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte hanımefendi kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Etkinliğimiz diğer mahallerimizdeki kültür evlerimizde devam edecek. Bizler kadınlar başta olmak üzere her türlü canlıya karşı işlenen şiddete karşıyız. Kadına karşı sergilenecek her türlü şiddet, kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlalidir. Kadına şiddet vatana ihanettir. Ben bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

KİHAYKO Ceylanpınar Temsilcisi Ayhan Demir, şiddetin engellendiği takdirde kültürlü bir toplumun ortaya çıkacağını ifade ederek, "Biz de eğitime KİHAYKO olarak katılım sağladık. Biz her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz ve şöyle diyoruz. Şiddet aslında en zayıf halkadan başlıyor. En zayıf halka dediğimiz halka hayvanlar, çocuklar ve en sonda da kadınlar. Biz şiddeti kademe kademe engelleyebilirsek kültürlü bir toplum yetiştirmiş olacağız. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz" şeklinde konuştu.

Ceylanpınar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Sosyolog Ergün Kardaş, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Eğitimde kadın kardeşlerimiz ve katılımcılarımızla beraber güzel yarınlarımız için çalışmalar yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Ceylanpınar Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen, kadına şiddetin insanlık suçu olduğunun altını çizerek, "Biz de şiddetin her türlüsünü kınıyor ve karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Kadına ve her türlü canlıya yapılan şiddetin karşısındayız. Özellikle toplumumuzun yapı taşları olan kadınlara şiddet insanlık suçudur. Şiddete hayır diyoruz" diye konuştu.