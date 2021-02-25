Ceylanpınar ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başlandı

Ceylanpınar ilçe genelinde sağlık işlerine bağlı ekipler genel ve periyodik ilaçlama çalışmaları kapsamında dere, çöp konteynerleri, kanalizasyon kapakları, mazgallar, iş yerleri, evler, ilçe mezarlığı ve çöp depolama alanında gerek mobil ve gerekse yaya ekiplerle ilaçlama çalışmalarına başladı.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda kabristan ziyareti yapabilmesini sağlamak amacıyla Ceylanpınar Belediyesi, ilçe mezarlığındaki yabani otlarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.

Başlatılan yabani otların ilaçlanması sonucunda yok edilecek yabani otların vatandaşlara zarar veremeyeceği ve vatandaşlar tarafından kullanılan alanların daha temiz hale geleceğini ifade eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe mezarlığında yetişen yabani otların çevreye çirkin bir görüntü verdiğini, bu yüzden planlı ve programlı bir şekilde mezarlıkta yabani ot ilaçlama çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.