Ceylanpınar ilçe kırsalında temizlik seferberliği

“Önce temizlik ve dolayısıyla halk sağlığı” diyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatıyla başlatılan bahar temizliği seferberliği sürüyor.

Baharın gelişi ve doğadaki uyanışla birlikte merkezden kırsala temizlik çalışmalarına hız veren Ceylanpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, girmedik mahalle, cadde ve sokak bırakmıyor. Soylu'nun talimatları doğrultusunda ilçe kırsalında yer alan mahallelerin muhtelif yerlerinde bulunan çöp yığınları Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kepçe ve kamyon yardımlarıyla toplanıyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde 15 kırsal mahallenin vahşi çöp depolama alanını temizleyen Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler, bu kez Düzova Mahallesinde çalışmalarına başladı.

Vatandaşların yaklaşan yaz mevsimini daha rahat, temiz ve nezih bir ortamda geçirmesini amaçlayan ekiplerin “Tertemiz Ceylanpınar” için gece gündüz çalıştığını belirten Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, “Yaklaşık 2 aydan beri tüm kırsal mahallelerimizde adeta temizlik seferberliği başlattık. Vahşi depolama alanlarında biriken ve çevreye pis kokunun yanı sıra kirlilik oluşturup halk sağlığını tehdit eden hiçbir görüntüye izin vermiyoruz” dedi.

Daşkıran, halktan isteklerinin ise yapılan temizliği muhafaza etmek ve çevreyi kirletecek eylemlerden kaçınmak olduğunu belirterek, “Her şey Ceylanpınar halkının rahatı ve huzuru içindir. Temiz çevre ve hijyen demek sağlık demektir. Bunu unutmayalım” çağrısında bulundu.

Düzova Mahalle Muhtarı Fettullah Zengin ise, “Temizlik ekiplerinin çalışmalarını takdirle izliyoruz. Belediye başkanımıza ve özveri ile çalışan ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.