Ceylanpınar kırsalı çamur ve tozdan arındırılıyor

Merkezden kırsala çamurlu ve tozlu yol kalmayacağı sözünü veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatları doğrultusunda kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Ceylanpınar Belediyesi'nin Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşlerine bağlı ekipler Muratlı, Yukarı Karataş, Saraççeşme Mahallelerinde kilitli parke döşeme çalışmalarını yüzde 90 oranda tamamlanırken, Yukarı Durmuş kırsal alanda yer alan mahallede ise kilitli parke hazırlık çalışmaları başlatıldı.

En büyük kırsal mahalle olan Saraççeşme Mahallesinde 4 kilometre stabilize ve reglaj çalışmalarının Destek Hizmetleri ve Fen İşleri ile koordineli bir şekilde yapıldığını belirten Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, “Akabinde de temin edilen yaklaşık 15 bin metre kare kilitli parke taşı ile döşeme işimiz başlatıldı. Bu çalışmalarla vatandaşlarımız topraktan temasları kesiliyor. Halkımızı yaz aylarında toza, kış aylarında ise çamura teslim etmiyoruz” dedi.

Daşkıran, “Kırsal mahalle meclis üyemiz Aziz Caymaz ve mahalle muhtarlarımız ile vatandaşlarımız bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bu çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan, 5 bin metrekare kilitli parke taşını Saraççeşme Mahallemize tahsis eden Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e ve çalışmalarımıza destek veren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Saraççeşme Mahalle sakinlerinden Kerim Kılınç, ‘'Belediyemiz bu yıl çalışmalara ağırlığını koyarak bütün sokaklarımızı kilitli parke taşı ile döşüyor. Eksiklerimiz var inşallah onlar da giderilecek. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya encümenimiz Aziz Caymaz ve Destek Hizmetler Müdür Vekilimiz Adnan Daşkıran'a teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle yapılan bu hizmetler devam edecek" diye konuştu.