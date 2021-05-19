Ceylanpınar kırsalında temizlik seferberliği

Pandemi koşullarını da dikkate alarak alarm seviyesindeki hijyenle halk sağlığını her şeyin önünde tutan Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kepçe ve kamyon yardımıyla çöp toplama işlemlerini sürdürüyor. Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, “İlçemize bağlı yaklaşık 60 yerleşim biriminde çalışmalarımız sürüyor. Son olarak Yalçın Kaya kırsal Mahallemizdeyiz. Bundan sonraki çalışmalarımız bir program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” dedi.

Yalçınkaya Mahalle Muhtarı Cüneyt Akgül de, "Öncelikle Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu, Adnan bey ve Ali Keskin beye duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Ekipler iki gündür çöp sahalarında çalışıyor. Köy içi yollarımızda kilitli parke taşımızın da yapılacağı müjdesini aldık. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.