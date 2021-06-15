Ceylanpınar kırsalında yüzler gülüyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun kırsal mahallelerin sorunlarına gösterdiği duyarlılık yüzleri güldürüyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun “kırmızı çizgim” dediği kırsal mahallelere adil hizmet talimatı doğrultusunda, fen işleri ekipleri Aşağı Durmuş kırsal mahallesinde kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ceylanpınar ilçe kırsalında devam eden kilitli parke çalışmalarıyla vatandaşlar kışın çamurdan yazın ise tozdan kurtarılıyor.

Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, “İlçemize bağlı mezralar dahil yaklaşık 60 kırsal mahallede 2019 mart ayı itibariyle aralıksız çalışma yapıyoruz. Son olarak Aşağı Durmuş Mahallemizdeyiz. İller Bankamızdan verilen destek ve fen işleri müdürlüğümüzün koordinesi ile 15 bin metrekare kilitli parke döşendi. 20 bin metrekareye doğru gidiyoruz. Saraççeşme ve Yüksektepe mahallemiz dahil sırayla çalışma yapmadığımız mahalle kalmayacak. Belediye Başkanımız Sn. Feyyaz Soylu beyin hedeflediği hizmet kriterlerini bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.