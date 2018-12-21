Ceylanpınar kültür evleriyle donatıldı

İlçe merkezinde yapımı biten 4 kırsal evi belediye imkanları ile yapılırken, kırsalda biten 66 tane kültür evi ise mahalle sakinleri ile ortaklaşa yapıldı.

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganı ile yola çıkan ve ilçenin dört bir yanını kütür evleri ile donatan Ceylanpınar Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ceylanpınar Belediyesi 5 yıllık belediye hizmet süresinde 66'sı kırsal ve 4'ü merkez olmak üzere şu ana kadar 70 tane kültür evi yaptı. Yapılan kültür evlerinin yanında yapımı devam eden kültür evleri de bulunuyor. Ceylanpınar kırsalında 4 tane kültür evinin yapımı mahalle sakinleri ile beraber ortaklaşa olarak devam ediyor. Merkezde ise Ceylanpınar Belediyesi'nin kendi imkanları ile yapımına başladığı 6 tane kültür evinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kadınlara pozitif ayrımcılık

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi kadınların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şu anda Ceylanpınar Belediyesi tarafından şu anda ilçede Ensar Kültür Evi, Bahçelievler Kültür Evi, Seydo Atilla Kültür Evi, Yenişehir Kültür Evi yanında kadın kültür evi inşası devam ediyor.

"Kültür evlerinde sınırsız hizmet"

İlçenin dört bir yanında kültür evi yapımına devam eden Ceylanpınar Belediyesi mevcut kültür evlerinde de vatandaşa sınırsız bir hizmet veriyor. Çok amaçlı kullanılan taziye evlerinde taziyeleri olan vatandaşlara Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yemek, çay, şeker ve erzak yardımında bulunuyor. İlçedeki vatandaşlar kültür evlerini zaman kavramı gözetmeksizin diledikleri an kullanabiliyorlar.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçenin dört bir yanını kültür evleriyle donattıklarını ifade etti. Atilla, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana ilçe merkezi ve kırsalda toplamda 70 tane kültür evi yaptık. Merkezde bulunan kültür evlerin kendi imkanlarımız ile yaparken, kırsalda bulunan kültür evlerini ise mahalle sakinlerimiz ile ortaklaşa yapıyoruz. Biten 70 kültür evinin yanında kırsalda 4 ve merkezde de 6 tane olmak üzere toplamda 10 kültür evi yapıyoruz. Bunların yanı sıra hizmetlerimizde pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve kadın kültür evleri de yapıyoruz. Hizmette sınır tanımıyoruz, ak belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. İlçemizin dört bir yanını kültür evleri ile donattık" dedi.