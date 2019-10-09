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Ceylanpınar'a 2 roket düştü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn’dan atılan 2 roket bir eve isabet etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı operasyonun ardından Suriye'nin PYD-PKK kontrolündeki Rasulayn kentinden peş peşe atılan 2 roket, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve isabet etti. Büyük bir paniğin yaşandığı ilçede can kaybı yada yaralanan olmadı.


Korku yaşayan bölge halkı ise hazırladıkları valizlerle birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

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