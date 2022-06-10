Ceylanpınar'da 1 kilometrelik yürüyüş yolu çalışması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatı doğrultusunda Yenişehir mahallesinde ilçenin ilk yürüyüş yolu için çalışmalara start verildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, kent merkezine ilk yürüyüş yolu yapımının startını verdi. Ceylanpınar Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak Yenişehir mahallesinde başlatılan yürüyüş yolu çalışmalarında ekipler, zemin genişletme ve düzeltme çalışmalarıyla başladı. Diğer koldan bordur döşeme çalışmalarıyla devam eden ekipler, yaklaşık 1 ay içerisinde yürüyüş yolunu Ceylanpınar'a kazandırmayı hedefliyor.

Soylu, “Aylardır Yenişehir mahalle muhtarımızla birlikte istişare içerisinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımızı buraya davet ettik. Buraya gelerek hizmetin yapılacak alanı kendileri de gördüler. Taleplerimizi makul karşıladılar. Büyükşehir Belediye başkanımızın destekleriyle Yenişehir mahallemize yaklaşık 1 kilometre civarında bir yürüyüş yolu kazandırılıyor. Vatandaşlarımız daha önce TİGEM işletmesi alanı içerisinde yürüyüş yapıyordu. Burada yaptığımız çalışmalarla birlikte bundan sonra vatandaşlarımız kendi yürüyüş yollarını kullanacaklar. Burada yapılan çalışmalarda hem bizim ilçe belediyemizin fen işleri personeli, hem de büyükşehir belediyemizin fen işleri daire Başkanlığı'na emeklerinden dolayı ben kendilerine çok teşekkür ederim. Güzel bir hizmet olacak. Atıl durumda olan burayı madde bağımlılarının barınağı olmuştu, inşallah burayı aydınlatıp nezih bir ortam ve güzel bir yürüyüş yolu ilçemize mahallemize kazandırmış olacağız. Emeği geçenlere her kese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Elmas, “Yenişehir mahallemizin okullar bölgesi olarak daha önce burada madde bağımlıları vardı. Bu konuyla ilgili ben 6-7 ay önce Büyükşehir Belediye başkanıyla görüştüm. Buranın yapılması için talepte bulundum. Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, bizim Belediye Başkanı olsun sağ olsun bizlere destek çıktılar. Şu anda Yenişehir mahallesi için gerçekten güzel bir hizmet yapılıyor. Bu hizmetten ötürü Büyükşehir Belediye başkanına ve sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” 'dedi.

Halkın ihtiyaç duyduğu projelere imza atan Başkan Soylu, yürüyüş yolu çalışmalarını kısa zaman içerisinde Ceylanpınarlı vatandaşların hizmetine açmayı hedefliyor.