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Ceylanpınar'da 1 terörist yakalandı

Suriye’den Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan PKK/PYD’li terörist yakalandı.

Suriye'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan PKK/PYD'li terörist yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Ceylanpınar Boztepe Mahallesi kırsalında kaçak yollarla yurda girdiği saptanan bir kişiyi fark etti. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan kişinin yapılan inceleme sonrası PKK/PYD terör örgütüne üye terörist olduğu anlaşıldı. Silahsız olduğu anlaşılan terörist güvenlik güçleri tarafından sorguya alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

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