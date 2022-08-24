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Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde 114 kök kenevir ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde 114 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakolu ekipleri, Düzova Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 114 kök kenevir ele geçirildi. Ev sahibi A.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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