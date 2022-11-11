Ceylanpınar'da 26 bin fidan toprakla buluştu

Ceylanpınar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırama Günü dolayısıyla “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla düzenlenen Fidan dikme etkinliğinde TİGEM İşletmesi ve Düzova kırsal mahallesinde toplam 26 bin fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılına Nefes' temasıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede Türkiye genelinde, 11 Kasım'da, saat 11.11'de 81 ilde olduğu gibi Ceylanpınar'da da vatandaşların ve öğrencilerin katılımı ile binlerce fidan toprakla buluştu.

İlk olarak Ceylanpınar TİGEM İşletmesinde başlayan fidan dikme etkinliğine Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yanı sıra İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, İlçe Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, Ceylanpınar TİGEM İşletme Müdürü Bülent Öztürk, İlçe Müftüsü Süleyman Sinan Fakıbaba, Belediye Meclis Üyeleri Cuma Barutçu, İshak Uğur ve çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Ceylanpınar TİGEM İşletmesinde saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan fidan dikme etkinliği okunan duaların ardından 600 dönümlük alana 25 bin fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi. İlk defa fidan dikme etkinliğine katılan öğrenciler, büyük bir heyecan içerisinde adeta birbirleriyle yarıştılar.

Ceylanpınar TİGEM İşletmesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğinin ardından Düzova kırsal mahallesinde devam etti. Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikme etkinliğinde bin fidan Düzova İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde ve çeşitli alanlarda toprakla buluşturuldu. Protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturulup can suyu verildi.