Ceylanpınar'da 300 kişilik tekstil fabrikasının temeli atıldı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun girişimleri sonucu Ceylanpınar'a yapılması planlanan 300 kişilik tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, halkın yararına olan çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Ceylanpınar ilçe halkının iş ihtiyacını karşılayacak olan projeler, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile hayat buluyor. Soylu'nun yoğun girişimleriyle geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılarak yüklenici firmaya teslim edilen tekstil fabrikasının temeli atıldı. Yaklaşık 5 dönümlük alanda temeli atılarak 300 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikasının ardından, ikinci bir tekstil fabrikası içinde girişimlere başlanıldı. Her iki tekstil fabrikasının da hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

“Ceylanpınar'a istihdam için 10 tesise kadar devam edeceğiz”

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Ceylanpınar'da bu bir ilktir. Ceylanpınarlı hemşerilerimin istihdamına katkı sağlayacak büyük bir tesistir. Milletvekilimizin destekleriyle inşallah bu birincisi başlar ve devam edilecek. 10 tesise kadar inşallah gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekstil fabrikası temel atma programına, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.