Ceylanpınar'da 44 metruk yapı yıkıldı

Ceylanpınar'da metruk yapılar ve tehlike arz etmesinin yanı sıra uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen binalar bir bir yıkılıyor.

Ceylanpınar'da tehlike arz etmesinin yanı sıra uyuşturucu bağımlısı kişilerin mekanı haline gelen 44 metruk bina ilçe halkının şikayetleri üzerine "Halkımızın huzur ve güvenliği her şeyin önünde gelir" diyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatıyla yıkıldı. İlçe sakinleri kendileri için büyük bir tehlike oluşturan yapılardan kurtaran Başkan Soylu'ya teşekkür etti.

Ceylanpınar Belediyesi ilçe genelinde madde bağımlılarının maskeni haline gelen metruk yapıları bir bir yıkıyor. Yaklaşık 1 yıl içerisinde madde bağımlıların sıklıkla kullandığı 44 metruk yapı Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler tarafından yıkımı gerçekleştirildi.

Son olarak Mevlana Mahallesinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilmiş metruk yapılardan rahatsızlık duyan ilçe sakinlerinin başvurusunu değerlendiren Ceylanpınar Belediyesi harekete geçti. Ekipler, yıkım öncesi riskli alanın çevresini ve metruk yapının içini kontrol ederek iş makineleri ile yıkımını gerçekleştirdi.