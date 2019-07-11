Ceylanpınar'da alt yapı çalışmaları sürüyor

Emin Özçınar, Ceylanpınar ilçesinde teknik ekiple birlikte içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacı duyulan bölgelerde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın tümünde alt yapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar ilçesindeki alt yapı eksikliklerini yerinde tespit etmek için ilçedeki muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşülerek gerekli planlama ve çalışma için teknik ekipler hazırlıklarını belirlediler. Emin Özçınar'ın bizzat kendi koordinesinde yapılan görüşmeler ve tespit çalışması ile hem merkezde hem de kırsal mahallelerde vatandaşların ihtiyacı talebi dinlenerek gerekli iş ve işlemler yapılması için talimat verdi. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak yeni dönemde bu talepler ve istekler doğrultusunda çalışma ve hizmetlerin aksamaması için olarak alt yapı ihtiyaçları giderilecektir. Yapılan tespitlerde Ceylanpınar ilçesinde içme suyunun yeterli olduğu ama suyun yönetimsel anlamda olan eksikliklerin kısa sürede yeni içme suyu hatları ve düzenlemelerle çözüme kavuşacağı belirtildi. Gün boyunca ilçedeki mahalleleri, esnafları vatandaşları dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün selamlarını ileten Emin Özçınar, ilçe temaslarında Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak ile makamında görüştükten sonra teknik ekibinde hazır bulunduğu merkez mahalle muhtarları ile toplantı gerçekleştirdi. Genel Müdür Özçınar, ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Ceylanpınar ilçemizdeki içme suyu ve kanalizasyon problemlerini çözmeyi hedefliyoruz. Bizim sahada yaptığımız incelemelerde 6 adet içme suyu kuyusu ve 2 adet içme suyu deposundan su verilmektedir. Yaptığımız tespitlerde maalesef vatandaşlarımızdan hassaten ricamız içme suyu olarak kullanılan sularımızı tarımsal amaçlı sulamada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada olacaklar usulüne uygun kullanılmayan sularla ilgili işlemler yapılacaktır. En kısa sürede eksikleri çözeceğiz” diye konuştu.