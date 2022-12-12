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Ceylanpınar'da aranan hırsız yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aranan mesken hırsızı yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan mesken hırsızı yakalandı.


Ceylanpınar Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezindeki Mevlana ve Selahattin Eyyübi Mahallelerindeki iki ayrı adreste hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Evlere girerek, klima, klima motoru, musluk, elektrik kabloları, su sayacı ve tüp gibi malzemeleri çalan hırsızın yakalanması için ekipler, düğmeye bastı. Malzemeleri çaldığı tespit edilen M.N.K. isimli hırsız adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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