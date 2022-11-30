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Ceylanpınar'da aranan torbacı polisten kaçamadı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranması bulunan A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde tespit edilen şüpheli takibe alınarak ilçe girişinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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