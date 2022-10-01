Ceylanpınar'da asfalt ve beton yol çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kırsal mahallelerde asfalt ve beton yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla 13 ilçede sürdürülen yol çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Ceylanpınar ilçesinde beton yol uygulamasını sürdürüyor. Ekipler, grup yollarında stabilize ve sathi asfalt çalışmaları yaparken diğer yandan ise beton yol yapımını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Ceylanpınar ilçe kırsalında beton yol uygulaması yapan ekipler vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belirlenen grup yollarında çelik hasırlı uzun ömürlü beton yolları Şanlıurfa halkının hizmetine sunuyor. Ceylanpınar ilçesi Akrepli grup yolu olarak adlandırılan Maden, Aşağı Doruklu, Yukarı Doruklu, Boğalı, Yeniköy, Yeşiltepe, Han, Boncuklu, Kızıltepe Devlet yolu güzergahında beton yol çalışması yaparken, Alaca, Yukarı Durmuş, Işıklar, Düzova, Dikili, Tekinler, Saraççeşme, Yalçınkaya, Yukarı Karataş, Han, Avcılı, Gültepe, Aydın, Damlacık güzergahlarında sathi asfalt, Muratlı Mahallesinde ise stabilize çalışmaları tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sezonu verimli değerlendirme adına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.