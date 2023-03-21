Ceylanpınar'da dereye düşen kız çocuğu ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sel felaketinin ikinci günü dereye düşerek kaybolan kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart'ta Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesi'nin Boncuklu mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Sezer (11) isimli kız çocuğu kardeşi ile Cırcıp Deresi'nden su almaya gittiklerinde sel sularının etkisiyle su seviyesi yükselen dereye düştü. Akıntıya kapılan kız çocuğunun bulunması için olay yerine giden jandarma ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı. Şanlıurfa, Erzurum ve Diyarbakır'dan bölgeye giden su altı arama kurtarma timleri, kız çocuğunu düştüğü bölgenin 4 kilometre uzağında buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.