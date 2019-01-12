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Ceylanpınar'da ev yangını korkuttu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan ev yangınında maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre yangın, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark eden ev sahibi Abdulkadir G., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası evde maddi hasar oluştu, bazı ev eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

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