Ceylanpınar'da hırsızlıktan gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını İ.E. ile İ.E. adlı kardeşlerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.