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Ceylanpınar'da işsize ekmek bedava

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir fırıncı esnafı Milli Dayanışma Kampanyası’na, işsize ücretsiz ekmek vererek destek oluyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir fırıncı esnafı Milli Dayanışma Kampanyası'na, işsize ücretsiz ekmek vererek destek oluyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler devam ediyor. Ceylanpınar ilçesinde bir fırıncı esnafı kampanyaya ücretsiz ekmekle destek verdi. Fırının camındaki afişi görüp okuyanlar uygulamanın son derece yerinde olduğunu ve milli dayanışmaya sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. Fırın işletmecisi Hasan Turan, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, korona virüs sebebiyle işlerine gidemeyen, işlerinden olan insanımıza ücretsiz ekmek desteğinde bulunmaktayız. Şuan için işinden olan, işlerine gidemeyen ve ihtiyaç sahipleri bu uygulamadan faydalanabiliyor. Biz de, biz bize yeteriz Türkiyem diyoruz" dedi.

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