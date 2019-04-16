Ceylanpınar'da kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, bağış noktasına giderek kan verdi.

Ceylanpınar ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, kan bağış noktasına giderek kan vermeye başladı. Yetkililer, Ceylanpınar kurduğu merkezde 5 gün boyunca kan bağışı kampanyasını sürdürecek. İlçe halkının daha ilk günden yüzlerce ünite kan bağışladığını ifade eden Şanlıurfa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Buket Arvas Singan "Ceylanpınar ilçesinde 5 gün boyunca kan bağış kampanyası düzenleyeceğiz. Sınırın sıfır noktasında bulunan ilçe halkı daha ilk günden kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Katılımlarından dolayı Ceylanpınar halkına Kızılay adına teşekkür ederiz" diye konuştu.