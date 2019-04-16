İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ceylanpınar'da kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, bağış noktasına giderek kan verdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, bağış noktasına giderek kan verdi.


Ceylanpınar ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, kan bağış noktasına giderek kan vermeye başladı. Yetkililer, Ceylanpınar kurduğu merkezde 5 gün boyunca kan bağışı kampanyasını sürdürecek. İlçe halkının daha ilk günden yüzlerce ünite kan bağışladığını ifade eden Şanlıurfa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Buket Arvas Singan "Ceylanpınar ilçesinde 5 gün boyunca kan bağış kampanyası düzenleyeceğiz. Sınırın sıfır noktasında bulunan ilçe halkı daha ilk günden kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Katılımlarından dolayı Ceylanpınar halkına Kızılay adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.