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Ceylanpınar'da kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Viranşehir istikametine giden motosiklet, kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Polis, sosyal mesafenin korunması için çevrede önlem aldı. Olay yerine polis tarafından ambulans çağrılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulans ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının tedavisi devam ediyor.

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