Ceylanpınar'da kilitli parke döşeme çalışmaları sürüyor

Kış koşullarına rağmen beraberindeki heyetle birlikte köyleri ziyaret eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, talep üzerine yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Yukarı Polatlı Mahallesi'nde de muhtar Mehmet İpek ve köy halkı ile görüşen Soylu, yolun medeniyetle eş anlamlı olduğunu belirterek, “İlçemiz dağınık bir yerleşime sahiptir. Dolayısıyla da daha fazla yola ihtiyaç duyuluyor. Fen işleri ekiplerimiz hava şartları elverdiği sürece merkezden en uzak mahallelere kadar kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ulaşmadığımız, yol sorununa el atmadığımız tek bir mahallemiz yok. Başlattığımız kilitli parke taşı döşeme seferberliği sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın kışın çamur, yazın toza onları asla esir etmeyiz” ifadelerini kullandı.