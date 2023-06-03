Ceylanpınar'da mahalle bekçileri uyuşturucuya geçit vermedi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri, bir şüpheliyi üzerindeki uyuşturucu madde ile yakaladı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri, bir şüpheliyi üzerindeki uyuşturucu madde ile yakaladı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Şehit Fethi Sekin Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri S.K.'yi (23) durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 6 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.