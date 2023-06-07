İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ceylanpınar'da mahalle bekçileri uyuşturucuya geçit vermedi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde yaya olarak devriye atan mahalle bekçileri, ayrı noktalarda iki şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Mehmet E.'nin üzerinden 1 gram metamfetamin, Levent I'nın üzerinden ise 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.