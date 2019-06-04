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Ceylanpınar'da mezarlıklar doldu taştı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde arefe ve bayramın ilk günü mezarlıklar doldu taştı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arefe ve bayramın ilk günü mezarlıklar doldu taştı.


Vatandaşların akınına uğrayan Ceylanpınar'daki mezarlıkta izdiham yaşanıyor. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. 2 yıl arayla babasını ve kardeşini kaybeden Sibel Kuş, "Bayram arifesinde mezarlarını ziyaret ederek dua ettim. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak paylaşıyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nda Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını diliyorum. Yüce Allah'tan bizleri bir sonraki Kurban Bayramına ulaştırmasını niyaz ediyorum. Ayrıca vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve yakınlarına hürmetlerimi sunuyorum. Öte yandan, Ceylanpınar halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerini kulandı.

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