İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ceylanpınar'da motor ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde meydana geldi. M.Y yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ve M.Ç idaresinde ki 63 ABB 468 Skoda marka araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan motor sürücüsü M.Y olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.