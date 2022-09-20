Ceylanpınar'da motor ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde meydana geldi. M.Y yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ve M.Ç idaresinde ki 63 ABB 468 Skoda marka araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan motor sürücüsü M.Y olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.