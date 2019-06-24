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Ceylanpınar'da motosiklet kazası:1 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 çocuk ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 çocuk ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza Cumhuriyet mahallesi 391.sokakta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Yağmur Ada A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk komşuların yardımıyla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağı kırık, kafatasında çatlak tespit edilen küçük çocuk ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Küçük çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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