Ceylanpınar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

TİGEM konferans salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ve İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Erdal Karakaya, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. İlçede yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin ele alındığı toplantı da ayrıca muhtarların sorun ve talepleri de dinlenildi.

"Değişim ve dönüşüm yaşandı"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, hizmetlerle beraber Ceylanpınar'da bir değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade etti. Bayol, "2014 yılından bu yana gerçekten Ceylanpınar'da bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Gerek hibe yolu gerekse de kendi bütçemizden olsun bugüne kadar Ceylanpınar'a milyon liraları bulan yatırım yaptık. Belediyeyi devraldığımızda kırsalda yol ağımız yok denecek kadar azdı. Şu anda kırsal da ise adeta asfalt atağı gerçekleştirdik. Gerek kırsal gerekse de ilçe merkezi olsun Ceylanpınar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bordürlü kilitli parke taşı yol yapımını tamamlayarak, ilçemizdeki yol sorununu ortadan kaldırdık. Ceylanpınar'ın çehresini değiştiren Prestij Caddemizi tamamlayarak ilçemizin güzelliğine ışık tuttuk. İlçede önemli ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri olan devlet hastanemizin temeli atılarak yapımına hızla devam ediyoruz. Her şey gelişen, büyüyen ve daha modern bir Ceylanpınar için" dedi.

"Sorunları çözüme kavuşturmak adına gayret göstereceğiz"

İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, halkın sorunlarını çözmek için gayret göstereceklerini belirterek, "Amacımız hizmetlerin en güzelini vatandaşlarımıza sunmak. Eğitim, altyapı, üst yapı ve diğer konuların hepsini çözmek için gayret gösteriyoruz. Belediyemiz, sizler ve kamu kurumlarımızla beraber ilçe kaymakamınız olarak bazı hedeflerim var. El ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde Ceylanpınar'da çok güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Urfa'yı çok seven ve Urfa'da 4-5 yıl geçmişi olan bir kardeşiniz olarak yapacağımız çok iş olduğunu değerlendiriyoruz. Bu konuda da en önemli paydaşlarımız muhtarlarımızdır. Bütün mahallerimizdeki vatandaşlarımız kucaklaşmak istiyoruz. Mahallelerin sorunlarını muhtarımızla istişare ederek çözüme kavuşturmak adına gayret göstereceğiz. Vali yardımcısı iken 2014 yılında Ceylanpınar'a gelmiştim. O günden bugüne kadar Ceylanpınar çok değişmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren toplantı yemek ile son buldu.