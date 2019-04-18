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Ceylanpınar'da plastik patlayıcı bulundu

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama çalışmaları sırasında 10 kilo 200 gram patlayıcı ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama çalışmaları sırasında 10 kilo 200 gram patlayıcı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar sonucu Maden Mahallesi Cırcıp Deresi mevkiinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan arama tarama faaliyeti esnasında toprağa gömülü vaziyette sırt çantası bulundu. Çanta içerisinde yapılan incelemede 10 kilo 200 gram plastik patlayıcı ve ateşleyici fünye ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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