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Ceylanpınar'da taşan dereler dev obruklar oluşturdu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye’nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı. Obruklara akan sular yeraltı sularına karışmaya başladı.



Son 26 yılın en yoğun yağışını alan Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn ilçesine aktı. Yağan yağışlar Rasulayn kentinde dev obruklar oluşturdu. Dere suları obruklara akarak yer altı suyuna karışmaya devam ediyor. Rasulayn kentinde yoğun yağışların görülmesi ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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